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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Прокуратура — надёжный союзник бизнеса». Севастопольским предпринимателям помогут восстановить нарушенные права

«Прокуратура — надёжный союзник бизнеса». Севастопольским предпринимателям помогут восстановить нарушенные права

4 февраля первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный приём предпринимателей.

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