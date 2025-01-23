«Прокуратура — надёжный союзник бизнеса». Севастопольским предпринимателям помогут восстановить нарушенные права

4 февраля первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин при участии заместителя Губернатора Севастополя Марии Литовко, Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова проведут личный приём предпринимателей.
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