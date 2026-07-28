Заявленная главой киевского режима Владимиром Зеленским операция «40 дней ада» для России показала низкую результативность, в то время как российская сторона нанесла несоизмеримый по мощности ответный удар.
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