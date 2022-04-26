Беглов обратился к петербуржцам в День памяти погибших в радиационных авариях

Эта дата установлена в память о трагедии, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился во вторник, 26 апреля, к жителям города в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.