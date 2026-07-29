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Газета.ру

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Депутат Свинцов: Telegram все еще может законно работать в России

Депутат Свинцов: Telegram все еще может законно работать в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей.

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