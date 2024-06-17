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Четыре землетрясения за день в Грузии

Четыре землетрясения за день в Грузии

Сегодняшний день выдался для жителей Грузии насыщенным на землетрясения. По данным Национального центра сейсмического мониторинга, в стране было зафиксировано четыре сильных подземных толчка.

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Игорь Г
В Тбилиси — там всё ясно, там тепло, Там чай растёт, но мне туда не надо!
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