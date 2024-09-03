Планы на будущее: Бундесвер развернёт бригаду в Литве Личный состав 10-й танковой дивизии Бундесвера на учениях, март 2024 г.
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Планы на будущее: Бундесвер развернёт бригаду в Литве Личный состав 10-й танковой дивизии Бундесвера на учениях, март 2024 г.
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