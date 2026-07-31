Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Burnham Blows Up Britain's Tech Ministry, Mails The Bureaucrats To The Culture Department, And Keeps AI For Himself

Burnham Blows Up Britain's Tech Ministry, Mails The Bureaucrats To The Culture Department, And Keeps AI For Himself

Burnham Blows Up Britain's Tech Ministry, Mails The Bureaucrats To The Culture Department, And Keeps AI For Himself While Westminster was still digesting the BritCard cancellation, Andy Burnham also abolished the department that was supposed to build it.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии