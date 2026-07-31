Burnham Blows Up Britain's Tech Ministry, Mails The Bureaucrats To The Culture Department, And Keeps AI For Himself While Westminster was still digesting the BritCard cancellation, Andy Burnham also abolished the department that was supposed to build it.
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