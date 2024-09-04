В Киеве заявили, что у Зеленского заканчиваются деньги для ведения конфликта

КИЕВ, 4 сентября, ФедералПресс. Украина вряд ли сможет вытянуть ведение конфликта еще на год – ее собственных ресурсов не хватает, а дыру в 50 миллиардов долларов желающих закрывать не будет, учитывая смену политических элит в США и Германии.