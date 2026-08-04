Женские страсти
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Женские страсти

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«Ты никогда не был моим»: психологический разбор песни august Тейлор Свифт

«Ты никогда не был моим»: психологический разбор песни august Тейлор Свифт

Каждый август фанаты американской певицы публикуют в соцсетях сотни вирусных видео под песню august — разбираем, в чем ее смысл и какие символы использует Свифт, чтобы передать атмосферу последнего месяца лета и неразделенной любви.

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