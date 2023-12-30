Тысячи жителей Сербии прибыли к Конституционному суду после начала протеста

Несколько тысяч жителей Сербии прибыли к Конституционному суду в Белграде после начала протеста. Известно, что собравшиеся дошли до пересечения проезжих частей между Конституционным судом и парламентом республики.
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