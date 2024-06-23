Ракеты, да подальше, массированная атака на Брянщину, Главное на Украине на утро 23 июня

© commons.wikimedia.org / US Army employeeСегодня 264 прочитали Украина добивается снятия запрета ударов дальнобойными ракетами вглубь России.
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