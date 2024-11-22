ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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    не должна жить с детьми и командовать им что делать! они взрослые люди своя семья, у вашей снохи тоже есть мама и так...Я мать и имею пол...

Я мать и имею полное право быть главной в семье сына

Я мать и имею полное право быть главной в семье сына

  Жизнь после смерти мужа резко изменила мою реальность. Мне 67, и я чувствую себя брошенной на произвол судьбы.

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Комментарии
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Евгений Луговцев
Дура ты старая. У сына своя семья у них свои хотелки привычки, принципы. А ты со своим матриархатством лезешь к ним пытаешься руководить да еще такой болезненной темой как финансы. Я бы на месте снохи послал тебя в тридесятое царство. А этот маменькин сынок что допускает такое. И эта мамаша добьётся что сынуля получит развод. Когда мой отец пытался учить меня я называл его великий вождь и учитель Мао Цзедун и потом запретил без матери одному приезжать в гости. Укорот должен быть. У нас три дочери и мы ни к кому нелезем. Спросят совета подскажем. У каждой своя жизнь и она неприкосновенна.
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1 час.
Светлана Ефименко
не должна жить с детьми и командовать им что делать! они взрослые люди своя семья, у вашей снохи тоже есть мама и так же ее воспитывала, может вам и нравиться как она воспитана, но ей может тоже не нравиться как вы приходите и начинаете устраивать свои порядки!?я сама теща дважды уже сть правнук и правнучка, но еслиспросили совета я его им дам, но если не нуждаются я к ним и не лезу! так же у втрой дочери они считают сами где им отдыхать если у них есть возможность помагают, а нет я и не прошу! у всех почти пенсии небольшие у меня 40 лет стажа детей с мужем растили вдвоем свекровьпочти с ними не была,жили не далеко друг от друга! и ни чего выросли тяжело было, а кому сейчас и тогда было легко?а тогда не было изобилия как сейчас продуктов да всего не было за тем же мылом очереди были и одеждой!наслаждайтесь своей жизнью пришли в гости не лезте со своими советами, надо будет попросят совет! есть очень хорошая пословица &quot;НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА!&quot;ТАК ЧТОБ НЕ БЫТЬ НЕЗВАННЫМ ГОСТЕМ ПОМЕНЬШЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ К НИМ! У НИХ СВОЯ ЖИЗНЬ, А СЕЙЧАСДРУГИЕ ПОНЯТИЯ О ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ А В СТАРОСТИЕЩЕ И РАЗУМ НЕ РАСТЕРЯЙТЕ!
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1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Печально всё это... Потому что мадам выстроила &quot;жизнь под себя&quot;. Все дороги эгоистов ведут в ад... этакий маленький ад,  для себя, любимой. Статья-исповедь высвечивает все стороны бытия бабы-эгоистки, которая  свою жизнь прожила &quot;ради себя&quot;... И самое страшное, в новых обстоятельствах потеряла объект насилия для себя - мужа нет, а сын уже не с ней. Пока не покинет этот мир, так и будет тянуть &quot;одеяло на себя&quot;, мотать &quot;кишки на руку&quot;... потому что иной жизни просто не знает. Увы, и не узнает, похоже...
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26 мин.

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