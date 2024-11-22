Я мать и имею полное право быть главной в семье сына

Дура ты старая. У сына своя семья у них свои хотелки привычки, принципы. А ты со своим матриархатством лезешь к ним пытаешься руководить да еще такой болезненной темой как финансы. Я бы на месте снохи послал тебя в тридесятое царство. А этот маменькин сынок что допускает такое. И эта мамаша добьётся что сынуля получит развод. Когда мой отец пытался учить меня я называл его великий вождь и учитель Мао Цзедун и потом запретил без матери одному приезжать в гости. Укорот должен быть. У нас три дочери и мы ни к кому нелезем. Спросят совета подскажем. У каждой своя жизнь и она неприкосновенна.

Светлана Ефименко

не должна жить с детьми и командовать им что делать! они взрослые люди своя семья, у вашей снохи тоже есть мама и так же ее воспитывала, может вам и нравиться как она воспитана, но ей может тоже не нравиться как вы приходите и начинаете устраивать свои порядки!?я сама теща дважды уже сть правнук и правнучка, но еслиспросили совета я его им дам, но если не нуждаются я к ним и не лезу! так же у втрой дочери они считают сами где им отдыхать если у них есть возможность помагают, а нет я и не прошу! у всех почти пенсии небольшие у меня 40 лет стажа детей с мужем растили вдвоем свекровьпочти с ними не была,жили не далеко друг от друга! и ни чего выросли тяжело было, а кому сейчас и тогда было легко?а тогда не было изобилия как сейчас продуктов да всего не было за тем же мылом очереди были и одеждой!наслаждайтесь своей жизнью пришли в гости не лезте со своими советами, надо будет попросят совет! есть очень хорошая пословица "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА!"ТАК ЧТОБ НЕ БЫТЬ НЕЗВАННЫМ ГОСТЕМ ПОМЕНЬШЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ К НИМ! У НИХ СВОЯ ЖИЗНЬ, А СЕЙЧАСДРУГИЕ ПОНЯТИЯ О ЖИЗНИ У МОЛОДЕЖИ! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ А В СТАРОСТИЕЩЕ И РАЗУМ НЕ РАСТЕРЯЙТЕ!