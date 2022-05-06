Снижение административной нагрузки на строительство

Алексей Хоменок - Генеральный директор G5 Architects. Здоровье строительной отрасли остается одним из ключевых моментов в стабилизации российской экономики, и власти продолжают последовательную политику снижения административной нагрузки на отрасль.
Алексей Хоменок - Генеральный директор G5 Architects. Здоровье строительной отрасли остается одним из ключевых моментов в стабилизации российской экономики, и власти продолжают последовательную политику снижения административной нагрузки на отрасль.
Свежие комментарии