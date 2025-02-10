МВД: более 2 млн человек вовлечены в обналичивание похищенных средств

В преступную деятельность по обналичиванию похищенных денег вовлечено больше двух миллионов человек.Более 2 миллионов человек вовлечены в преступную деятельность по обналичиванию похищенных денежных средств, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.