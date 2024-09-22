Дипломат Салимуллин: эстонцы чтят память воинов, освободивших страну от фашизма

Многие граждане Эстонии чтят память советских солдат, освободивших Таллин от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на разного рода противодействия со стороны нынешних властей страны, в том числе переписывание истории.
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