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Дипломат Салимуллин: эстонцы чтят память воинов, освободивших страну от фашизма

Дипломат Салимуллин: эстонцы чтят память воинов, освободивших страну от фашизма

Многие граждане Эстонии чтят память советских солдат, освободивших Таллин от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на разного рода противодействия со стороны нынешних властей страны, в том числе переписывание истории.

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