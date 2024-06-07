06,07,24 Новгородское - Юрьевка Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении Юрьевки.
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06,07,24 Новгородское - Юрьевка Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ пехотным подразделением в направлении Юрьевки.
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