"Мы подняли ставки": Сотни тысяч солдат КНДР на СВО. Китай сделал ход. Жесточайший ответ Путина "оглушил" Лондон. "Миротворцы" уничтожены

Минувшей ночь продолжилась массированная бомбардировка тылов ВСУ, что в свете событий, которые развиваются буквально параллельно, выглядит в том числе как расчистка пространства перед прибытием воинов Кима, которые могут начать масштабное наступление или же встать на защите границы.