"Мы подняли ставки": Сотни тысяч солдат КНДР на СВО. Китай сделал ход. Жесточайший ответ Путина "оглушил" Лондон. "Миротворцы" уничтожены

Минувшей ночь продолжилась массированная бомбардировка тылов ВСУ, что в свете событий, которые развиваются буквально параллельно, выглядит в том числе как расчистка пространства перед прибытием воинов Кима, которые могут начать масштабное наступление или же встать на защите границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии