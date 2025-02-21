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Переданное ХАМАС Израилю тело женщины не принадлежит Шири Бибас

Переданное ХАМАС Израилю тело женщины не принадлежит Шири Бибас

Вместо матери погибших детей палестинская организация передала Красному Кресту неизвестную женщину.Тело женщины, которое ХАМАС передал через Красный Крест в рамках соглашения с Израилем, не принадлежит заложнице Шири Бибас.

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