В Москве задержали 54-летнего мужчину, надругавшегося над школьницей в подъезде

Московская полиция задержала мужчину 54 лет, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).
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