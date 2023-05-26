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В Москве задержали 54-летнего мужчину, надругавшегося над школьницей в подъезде

В Москве задержали 54-летнего мужчину, надругавшегося над школьницей в подъезде

Московская полиция задержала мужчину 54 лет, который подозревается в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета (СК).

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