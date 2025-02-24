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ВКС РФ уничтожили здание в ДНР, где находился замкомандира бригады ВСУ

ВКС РФ уничтожили здание в ДНР, где находился замкомандира бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по зданию в селе Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР), в котором находился заместитель командира 117-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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