Windows начнёт незаметно запускать Word сразу после включения компьютера

Microsoft в этом месяце планирует изменить схему работы Word: текстовый редактор будет загружаться в фоновом режиме в первые минуты после включения компьютера — в компании это назвали «оптимизацией производительности», хотя в действительности это скорее лишь её видимость.
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