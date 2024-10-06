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"Любое наше выступление может быть предпоследним": Ургант обратился к зрителям со странным намёком

"Любое наше выступление может быть предпоследним": Ургант обратился к зрителям со странным намёком

ФОТО: Зыков Кирилл/АГН "Москва" "Любое наше выступление может быть предпоследним". Безуспешно пытающийся вернуться на ТВ Иван Ургант обратился к зрителям со странным намёком.

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Комментарии
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Ок
Олег красноусов
зачем его пустили в Россию?
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13 час.
Геннадий Бережнов
Кому то в Росси нужны Урганты и Познеры! Однако культура и её министр ждут сбежавших за границу к своим деньгам, кои там и хранили!
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12 час.
Владимир Лев
Кому нужны эти лицемеры Познеры и Вани Урганты? И другие иноагенты?
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12 час.

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