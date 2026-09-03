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Zero Hedge

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Xi In Rare Egypt Visit Blasts 'External Interference' In Mideast, As Iran War Drags On

Xi In Rare Egypt Visit Blasts 'External Interference' In Mideast, As Iran War Drags On

Xi In Rare Egypt Visit Blasts 'External Interference' In Mideast, As Iran War Drags On Chinese President Xi Jinping in a rare trip to the Cairo told his Egyptian counterpart on Wednesday that "external interference" in the Middle East should be opposed, Chinese state media reported.

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