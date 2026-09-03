Xi In Rare Egypt Visit Blasts 'External Interference' In Mideast, As Iran War Drags On Chinese President Xi Jinping in a rare trip to the Cairo told his Egyptian counterpart on Wednesday that "external interference" in the Middle East should be opposed, Chinese state media reported.
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