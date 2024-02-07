Онколог рассказал о необходимых для выявления рака обследованиях

Некоторые виды рака, например, рак шейки матки, простаты или колоректальный рак, на предраковой стадии протекают бессимптомно и проявляют себя только в запущенной форме, поэтому мужчинам и женщинам необходимо проходить ежегодные обследования в клиниках.
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