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Воронежские новости

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При реконструкции котельной похищено 2 млн рублей в Семилуках Воронежской области

При реконструкции котельной похищено 2 млн рублей в Семилуках Воронежской области

Проверка прокуратуры показала, что компания завысила объёмы фактически выполненных работ и включила в отчётность недостоверные сведения.

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