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Царьград

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Creative Shift запускает акселератор для креативных проектов в Казахстане

Creative Shift запускает акселератор для креативных проектов в Казахстане

Фонд развития креативных индустрий запускает акселерационную программу Creative Shift для предпринимателей, креаторов и творческих команд, развивающих проекты на пересечении креативных индустрий и технологий.

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