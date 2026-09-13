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Пауза вместо снижения: почему Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку 14% и что будет дальше

Пауза вместо снижения: почему Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку 14% и что будет дальше

Каждое заседание совета директоров Банка России сейчас напоминает момент, когда нужно принять решение, влияющее на всю экономику страны.

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