Пауза вместо снижения: почему Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку 14% и что будет дальше

Каждое заседание совета директоров Банка России сейчас напоминает момент, когда нужно принять решение, влияющее на всю экономику страны.
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