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Yankee Stadium cooling tower tests positive for Legionella bacteria

A cooling tower at Yankee Stadium is one of 10 in the South Bronx that has been ordered to be cleaned after testing positive for Legionella bacteria.

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