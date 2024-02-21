Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Это ты - баран!Мне одному кажетс...
  • Евгений Рудаков
    Правильная статья. Но!.. кто во власти слышит народ - выступайте сколько хотите. Они делают как хотят. Евг.Р-Р.Мне одному кажетс...
  • Александр
    На кого Сталина нет, на кого Ломоносова. Петр I бороды стриг, в кафтаны переодел, на мальвазию запал. Потом в мокрост...Мне одному кажетс...

Самоубийцы заслуживают только презрение

I have no pity for the deadСами догадаетесь, о ком.Есть два типа самоубийц.Одни лезут прыгать с крыш и мостов или глотают таблетки (после чего звонят сообщить об этом кому-нибудь), другие молча выпиливаются.

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