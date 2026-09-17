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Новости Тамбова

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Арт-объект "Неваляшки" с МФМ-2026 переедет в Национальный центр "Россия"

Арт-объект "Неваляшки" с МФМ-2026 переедет в Национальный центр "Россия"

Одним из самых ярких элементов Международного фестиваля молодежи – 2026 стала инсталляция «Неваляшки» Национального центра «Россия», где каждый желающий мог оставить свое послание на игрушках.

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