Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке граждан в связи с произошедшим 8 августа 2024 года ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Краснодаре.
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