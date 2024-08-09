Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП с участием пассажирского автобуса в Краснодарском крае

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке граждан в связи с произошедшим 8 августа 2024 года ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Краснодаре.