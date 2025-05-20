Рубио: Украина претендует на то, что ей не удастся вернуть

ВАШИНГТОН, 20 мая, ФедералПресс. На слушаниях в сенатском комитете по международным делам госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не может быть решен военным путем и должен завершиться посредством переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии