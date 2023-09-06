Прокурор Астраханской области проведет прием граждан в Нариманове

13 сентября 2023 года прокурор Астраханской области Сергей Фрост совместно с региональными Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей проведут личный прием граждан, проживающих в Наримановском районе.
13 сентября 2023 года прокурор Астраханской области Сергей Фрост совместно с региональными Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей проведут личный прием граждан, проживающих в Наримановском районе.
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