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Прокурор Астраханской области проведет прием граждан в Нариманове

Прокурор Астраханской области проведет прием граждан в Нариманове

13 сентября 2023 года прокурор Астраханской области Сергей Фрост совместно с региональными Уполномоченными по правам человека и по правам ребенка, по защите прав предпринимателей проведут личный прием граждан, проживающих в Наримановском районе.

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