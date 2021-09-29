Клиенты Tele2 останутся на связи при нуле: Telegram и Viber теперь в "SOS-пакете"

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширил возможности "SOS-пакета", который автоматически включается, когда на счете мобильного телефона недостаточно средств для платы за тариф.
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