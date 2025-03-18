Траты Евросоюза на оборону могут составить более 500 миллиардов евро в год

Государства Европейского союза, которые являются членами НАТО, должны будут дополнительно выделять более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до пяти процентов от ВВП, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии