Траты Евросоюза на оборону могут составить более 500 миллиардов евро в год

Государства Европейского союза, которые являются членами НАТО, должны будут дополнительно выделять более 500 миллиардов евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до пяти процентов от ВВП, сообщает РИА Новости.