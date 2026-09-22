Менеджера салона связи задержали за незаконное использование данных клиентов

В Санкт-Петербурге полиция пресекла схему незаконной регистрации сим-карт через салон связи. Сотрудника компании задержали по подозрению в оформлении дополнительных номеров на клиентов без их ведома.
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