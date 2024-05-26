Макрон пообещал на совете по обороне обсудить с ФРГ поддержку Украины

Global Look Press/Aurelien Morissard В ходе заседания франко-германского совета по обороне и безопасности Париж и Берлин обсудят "достижение мира" на Украина и выделение дополнительных средств на поддержку киевского режима.
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