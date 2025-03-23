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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Казахстана об 1:3 с Уэльсом: «Обидно, что много тренировали стандарты и пропустили два мяча с них. Ждали, что сможем зацепиться за одно очко»

«Мы понимали силу соперника, каким подбором футболистов они обладают. Поэтому выбрали определенную тактику, если мы не можем прессинговать и нас могут отключать, мы садимся в определенный блок и на блоке работали, чтобы перехватить мяч.

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