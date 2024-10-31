Рейды по проверке законности работы иностранных таксистов на Сахалине: одного вывезли из страны

На территории Сахалинской области сотрудники миграционного управления и ГИБДД провели спецоперацию, направленную на выявление иностранных граждан, осуществляющих пассажирские перевозки без соответствующих разрешений и лицензий.
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