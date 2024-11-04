CША требуют от Европы ввести санкции на палладий и титан из России

На встрече замминистров финансов стран “Большой семерки”, прошедшей в Вашингтоне, США сделали предложение Евросоюзу об установлении запрета на импорт российского палладия и титана, несмотря на их важность для ключевых отраслей промышленности.
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