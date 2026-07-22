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«Хороших новостей нет»: на Украине признали печальную ситуацию с топливом

«Хороших новостей нет»: на Украине признали печальную ситуацию с топливом

Для украинцев не ожидается хороших новостей с ценами на бензин – они будут только расти. Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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