«Хороших новостей нет»: на Украине признали печальную ситуацию с топливом

Для украинцев не ожидается хороших новостей с ценами на бензин – они будут только расти. Об этом в эфире видеоблога «Львовская мануфактура новостей» заявил эксперт рынка топлива, директор ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».