Имя: Мишель Фамилия: Чиотти Полное имя: Мишель Чиотти Национальность: американец/венесуэльец Родилась: 13 марта Страна: Майами, Флорида, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Карий Мишель Чиотти Инстаграм – @michelleciotti #Michelle #Ciotti Michelle Ciotti Модель: Michelle Ciotti.
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