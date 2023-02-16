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Областные власти одобрили концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска

Областные власти одобрили концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска

В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова по развитию прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска разработана концепция благоустройства: здесь предлагается создать новое современное пространство – «парк умного отдыха».

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