Областные власти одобрили концепцию благоустройства пространства «Усть-Тула» в Кировском районе Новосибирска

В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова по развитию прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска разработана концепция благоустройства: здесь предлагается создать новое современное пространство – «парк умного отдыха».
В соответствии с поручением губернатора Андрея Травникова по развитию прибрежной территории Оби на левом берегу Новосибирска разработана концепция благоустройства: здесь предлагается создать новое современное пространство – «парк умного отдыха».
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