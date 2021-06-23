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Большинство родителей недовольны допуском на занятия в вузы только привитых студентов

Большинство родителей недовольны допуском на занятия в вузы только привитых студентов

Идею руководства московских вузов о допуске на очные занятия только привитых от коронавируса студентов поддержали только 20% родителей абитуриентов, передает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

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