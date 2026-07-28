«Поджарить русских»: Как эстонский мясокомбинат одной рекламной картинкой вырыл себе могилу

Маленькие народы только силу и понимают! У них всех комплекс маленького человека,великодушие не про них!

ЕШ

Елена Шах

Никогда не выступят, не обольщайтесь, их каленым железом оттуда не вырвать... и возмущаются подобным они лишь когда лично их это затрагивает... и не хотят, чтобы их как-то индефицировали как русских (хотя в массе своей весьма плохо владеют эстонским - тут автор явно погорячился, написав об их прекрасном! знании языка).