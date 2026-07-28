RuNews24.ru Бывает, откроешь утром ленту — и не можешь поверить глазам. Именно такое утро случилось на этой неделе у жителей Эстонии, когда крупный производитель мяса решил, что лучший способ продать маринад для гриля — это немножко поджарить русских.
«Поджарить русских»: Как эстонский мясокомбинат одной рекламной картинкой вырыл себе могилу
Комментарии
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Ирина Лодяновa
Маленькие народы только силу и понимают! У них всех комплекс маленького человека,великодушие не про них!
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1 м.
Обухова Людмила
И какова реакция МИДа РФ?
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1 м.
ЕШ
Елена Шах
Никогда не выступят, не обольщайтесь, их каленым железом оттуда не вырвать... и возмущаются подобным они лишь когда лично их это затрагивает... и не хотят, чтобы их как-то индефицировали как русских (хотя в массе своей весьма плохо владеют эстонским - тут автор явно погорячился, написав об их прекрасном! знании языка).
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1 м.
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