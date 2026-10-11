Stefan Jeremiah/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 10 октября призвал главу киевского режима Владимира Зеленского провести президентские выборы на Украине.
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