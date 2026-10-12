Шарлотта впервые проехала по лондонской подземке: Кейт вывела дочь в обычный вагон

Кейт Миддлтон и её 11-летняя дочь, принцесса Шарлотта, спустились в лондонское метро. Пассажиры заметили их в вагоне Elizabeth Line по пути в центр города: в субботу, 10 октября, мать и дочь вошли в поезд в западной части Лондона и доехали до станции Tottenham Court Road.