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Шарлотта впервые проехала по лондонской подземке: Кейт вывела дочь в обычный вагон

Шарлотта впервые проехала по лондонской подземке: Кейт вывела дочь в обычный вагон

Кейт Миддлтон и её 11-летняя дочь, принцесса Шарлотта, спустились в лондонское метро. Пассажиры заметили их в вагоне Elizabeth Line по пути в центр города: в субботу, 10 октября, мать и дочь вошли в поезд в западной части Лондона и доехали до станции Tottenham Court Road.

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