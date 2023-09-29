Ingka Group продала магазины «Мега» Газпромбанку. Что откроется на их месте?

Сумма сделки не разглашается, но специалисты оценивают ее в 2,85 млрд долларов. Речь идет о 14 огромных торговых центрах в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.