Ingka Group продала магазины «Мега» Газпромбанку. Что откроется на их месте?

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Сумма сделки не разглашается, но специалисты оценивают ее в 2,85 млрд долларов. Речь идет о 14 огромных торговых центрах в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

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