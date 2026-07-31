Эксперт Матюшин о самой успешной операции СВО: "Украина должна быть уничтожена"

Ракетно-дроновые удары по Украине парализуют снабжение киевского режима и приближают нашу Победу.В последние недели Россия систематически наносит ракетно-дроновые удары по ключевым объектам на территории Украины.
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