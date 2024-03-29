Помогите найти черного кокер-спаниеля🐕‍🦺 Дарили эту собаку бабушке, она очень переживает и ждет ее домой🙏🏻 Кличка у собаки - Шейла Уже прошло почти 3 месяца после пропажи, найти не удалось.